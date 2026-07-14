МИД Китая: КНР и Россия рассматривают друг друга в качестве приоритета в политике
Китай и Россия рассматривают друг друга как приоритет в своей внешней политике. Об этом рассказал помощник министра иностранных дел Китая Лю Бинь, пишет ТАСС.
«Мы неизменно оказываем друг другу поддержку в вопросах, связанных с коренными интересами», - указал он.
Кроме того, Лю Бинь обратил внимание на высокий уровень политического взаимного доверия между государствами. По словам помощника министра, это стало самой яркой отличительной чертой отношений России и Китая.
Ранее лидер КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным назвал его давним другом и подчеркнул, что многовековая дружба двух стран «глубже укоренилась в сердцах народов», напоминает Ura.ru.
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