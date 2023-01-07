Американский полковник заявил, что европейцев не интересует тема Украины

Жителей Европы не интересует кризис на Украине, считает бывший советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. Об этом офицер заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

СМИ: США удалось сыграть на страхе Европы перед Россией

«Большинство европейцев не хотят иметь ничего общего с этим конфликтом, и их правительствам об этом хорошо известно», — цитирует Макгрегора РИА Новости.

По мнению полковника в отставке, особенно ярко это выражается в разнице финансовой помощи Киеву, оказываемой США и европейскими странами. Как отметил Макгрегор, из-за реального отношения европейцев к украинскому конфликту Соединенным Штатам приходится уговаривать союзников увеличить помощь Киеву.

Между тем США анонсировали новый пакет военной помощи Украине на $3 млрд, кроме того, Вашингтон направит $682 млн европейским странам для восполнения запасов военного оборудования.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАЕвропаУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры