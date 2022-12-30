СМИ: США удалось сыграть на страхе Европы перед Россией

По его словам, в прошлом году американское правительство одобрило 14 крупных оружейных сделок с союзниками по альянсу на сумму около 15,5 миллиарда долларов. В 2022 году, указал Грамер, количество контрактов увеличилось до 24 на сумму около 28 миллиардов с учетом Финляндии.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

