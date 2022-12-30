СМИ: США удалось сыграть на страхе Европы перед Россией

Соединенные Штаты почти удвоили количество и стоимость заключенных контрактов по продаже оружия союзникам по НАТО в этом году, поскольку ситуация на Украине вынудила Европу задуматься о наращивании вооружений. Такое мнение выразил обозреватель Робби Грамер в статье для Foreign Policy.

Полковник США: От Украины почти ничего не останется

По его словам, в прошлом году американское правительство одобрило 14 крупных оружейных сделок с союзниками по альянсу на сумму около 15,5 миллиарда долларов. В 2022 году, указал Грамер, количество контрактов увеличилось до 24 на сумму около 28 миллиардов с учетом Финляндии.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСША
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