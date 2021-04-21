Американский полицейский застрелил вызвавшую его девушку-афроамериканку
В США полицейский застрелил 16-летнюю афроамериканку Макайю Брайант, сообщает местный телеканал 10TV.
Инцидент произошел в городе Колумбус. Сотрудника правоохранительных органов вызвали из-за нарушения порядка. Скончавшаяся позвонила в службу «911» из-за ругавшихся возле ее дома девушек.
На кадрах с нагрудной камеры полицейского видно, что он открыл стрельбу в Брайант, когда та бросилась с ножом на другую девушку. Пострадавшая скончалась в больнице, куда ее доставили в критическом состоянии. Мэр Колумбуса Эндрю Джинтер назвал случай «трагическим» и призвал соблюдать спокойствие.
У полицейского управления собрались протестующие, которые выкрикивают имя погибшей девочки.
По случайности, убийство произошло примерно в тот момент, когда в Миннеаполисе оглашали обвинительный вердикт бывшему полицейскому, который задушил темнокожего американца Джорджа Флойда. Суд присяжных подтвердил вину бывшего сотрудника полиции Дерека Шовина в непредумышленном убийстве. Джордж Флойд погиб 25 мая 2020 года. Он был задушен полицейским при задержании. Его гибель спровоцировала массовые беспорядки по всей стране.
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