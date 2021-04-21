Бывшего полицейского в США признали виновным в убийстве Джорджа Флойда

Суд присяжных в американском Миннеаполисе подтвердил вину бывшего сотрудника полиции Дерека Шовина в непредумышленном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судью Питера Кэхилла.

Отмечается, что Шовин назван виновным в убийстве второй и третьей степени. Его также признали в причинении смерти по неосторожности второй степени. При этом, как заявил судья, окончательный приговор Шовину станет известен только через восемь недель.

В суде уточнили, что точные даты будут объявлены позже. Согласно законам штата Миннесота, максимальный срок лишения свободы за убийство второй степени составляет 40 лет.

Джордж Флойд погиб 25 мая 2020 года. Он был задушен полицейским при задержании. Его гибель спровоцировала массовые беспорядки по всей стране.

