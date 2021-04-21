Байден позвонил брату Флойда после вердикта экс-полицейскому
Американский президент Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис переговорили по телефону с братом убитого Джорджа Флойда после вынесения приговора бывшему полицейскому, сообщает РИА Новости.
При этом подробности разговора не сообщаются. Как ожидается, позже Байден и Харрис выступят с обращением по делу Флойда.
Суд присяжных в американском Миннеаполисе подтвердил вину бывшего сотрудника полиции Дерека Шовина в непредумышленном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Джордж Флойд погиб 25 мая 2020 года. Он был задушен полицейским при задержании. Его гибель спровоцировала массовые беспорядки по всей стране.
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