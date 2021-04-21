Байден позвонил брату Флойда после вердикта экс-полицейскому

Американский президент Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис переговорили по телефону с братом убитого Джорджа Флойда после вынесения приговора бывшему полицейскому, сообщает РИА Новости.

Бывшего полицейского в США признали виновным в убийстве Джорджа Флойда

При этом подробности разговора не сообщаются. Как ожидается, позже Байден и Харрис выступят с обращением по делу Флойда.

Суд присяжных в американском Миннеаполисе подтвердил вину бывшего сотрудника полиции Дерека Шовина в непредумышленном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Джордж Флойд погиб 25 мая 2020 года. Он был задушен полицейским при задержании. Его гибель спровоцировала массовые беспорядки по всей стране.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолицияСШАДжо Байден
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры