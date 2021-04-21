Байден позвонил брату Флойда после вердикта экс-полицейскому

При этом подробности разговора не сообщаются. Как ожидается, позже Байден и Харрис выступят с обращением по делу Флойда.

Суд присяжных в американском Миннеаполисе подтвердил вину бывшего сотрудника полиции Дерека Шовина в непредумышленном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Джордж Флойд погиб 25 мая 2020 года. Он был задушен полицейским при задержании. Его гибель спровоцировала массовые беспорядки по всей стране.

