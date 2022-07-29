Американский офицер заявил, что в кризисе виноват Байден, а не Путин

По его словам, Америка требует, чтобы мир действовал на условиях Соединенных Штатов. «Это значит, что мир должен плясать под нашу и только нашу дудку», — заявил Риттер.

Офицер заметил, что мир населяют не только американцы, но и другие люди со своими суверенными интересами и правами, в то время, как США пытаются навязать свою волю не только России и Украине, но и Европе в целом.

Отставной офицер также напомнил о попытках главы Белого дома Джо Байдена возложить вину за происходящее на российского лидера Владимира Путина. «Это не так. Виноват Джо Байден», - подчеркнул он.

Ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что действующий президент США уступает в своих речах бывшему американскому лидеру Дональду Трампу, но единственная попытка Джо Байдена повысить свой рейтинг – это обвинить во всем происходящем Россию и Путина.

