Американский офицер заявил, что в кризисе виноват Байден, а не Путин
Вашингтон ведет себя как избалованная сверхдержава, при этом в кризисе виноват глава государства Джо Байден, а не президент России Владимир Путин, сообщил в эфире YouTube-канала отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.
По его словам, Америка требует, чтобы мир действовал на условиях Соединенных Штатов. «Это значит, что мир должен плясать под нашу и только нашу дудку», — заявил Риттер.
Офицер заметил, что мир населяют не только американцы, но и другие люди со своими суверенными интересами и правами, в то время, как США пытаются навязать свою волю не только России и Украине, но и Европе в целом.
Отставной офицер также напомнил о попытках главы Белого дома Джо Байдена возложить вину за происходящее на российского лидера Владимира Путина. «Это не так. Виноват Джо Байден», - подчеркнул он.
Ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что действующий президент США уступает в своих речах бывшему американскому лидеру Дональду Трампу, но единственная попытка Джо Байдена повысить свой рейтинг – это обвинить во всем происходящем Россию и Путина.
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