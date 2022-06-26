Байден: Путин хочет посеять раздор между странами G7 и НАТО
Президент России Владимир Путин с самого начала хотел посеять раздор между странами G7 и НАТО, но ему не удастся это сделать. Об этом в ходе беседы с канцлером Германии Олафом Шольцем перед началом двусторонних переговоров на полях саммита G7 заявил президент США Джо Байден, сообщает агентство Reuters.
В рамках трехдневного саммита лидеров стран G7 в Германии западные политики поговорят о последствиях санкций, возможном запрете на импорт российского золота и установлении предельных цен на нефть из России.
Ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что действующий президент США уступает в своих речах бывшему американскому лидеру Дональду Трампу, но единственная попытка Джо Байдена повысить свой рейтинг – это обвинить во всем происходящем Россию и Путина.
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