Байден: Путин хочет посеять раздор между странами G7 и НАТО

Президент России Владимир Путин с самого начала хотел посеять раздор между странами G7 и НАТО, но ему не удастся это сделать. Об этом в ходе беседы с канцлером Германии Олафом Шольцем перед началом двусторонних переговоров на полях саммита G7 заявил президент США Джо Байден, сообщает агентство Reuters.

В рамках трехдневного саммита лидеров стран G7 в Германии западные политики поговорят о последствиях санкций, возможном запрете на импорт российского золота и установлении предельных цен на нефть из России.