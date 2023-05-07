Минфин США предупредил о приближении дефолта

У США все меньше возможностей избежать дефолта. С таким заявлением в эфире телеканала ABC News выступила глава министерства финансов Джанет Йеллен.

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По ее словам, ведомство уже несколько месяцев использует «экстраординарные меры». Возможности минфина подходят к концу, констатировала Йеллен.

Финансовое ведомство ранее предупредило, что не сможет обслуживать обязательства в полном объеме уже 1 июня.

Президент США Джо Байден неоднократно требовал расширить долговые лимиты без условий. На следующей неделе глава Белого дома намерен встретиться с лидерами конгресса.

Федеральная резервная система (ФРС) США 3 мая повысила базовую процентную ставку на 25 пунктов - до 5-5,25% годовых, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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