Байден пообещал защитить вкладчиков после краха еще одного банка
Президент США Джо Байден прокомментировал проблемы американского банка First Republic Bank (FRB), передает РИА Новости.
Глава Белого дома заверил, что все вкладчики рухнувшей финансовой организации будут защищены. Подобная ситуация не должна повториться, подчеркнул он.
«Важнее всего то, что налогоплательщикам ничего не угрожает», - сказал глава государства.
FRB стал крупнейшим рухнувшим американским заемщиком со времен кризиса 2008 года.
В марте 2023 года закрылся Silicon Valley Bank, входивший в двадцатку крупнейших коммерческих финансовых организаций США. Позже история повторилась с банками Silvergate и Signature Bank.
Предсказавший кризис 2008 года экономист Нуриэль Рубини считает, что ситуация в финансовой отрасли приведет к рецессии в США, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+4 242 / сут.
Умерли
398 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+4 681 / сут.
- Пригожин сообщил об усилении «снарядного голода» у ЧВК «Вагнер»
- СМИ: с выплатой долга не справляется почти треть заемщиков в России
- Экс-советник Кучмы обвинил Запад в предательстве Украины
- Байден пообещал защитить вкладчиков после краха еще одного банка
- Агент Головина заявил о проблемах с трансфером из-за отношения к россиянам в ЕС
- В Британии посоветовали ВСУ пропускать ракетные удары России
- На первомайских демонстрациях во Франции задержали 180 человек
- СМИ сообщили о госпитализации Евгения Петросяна
- В МВФ зафиксировали постепенный отказ от доллара
- Рогов: Украина завершила переброску войск в Запорожскую область
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru