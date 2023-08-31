Американский конгрессмен потребовал от администрации США четкого плана действий в отношении Украины

По его словам, Конгресс не должен выделять дальнейшие пакеты помощи бывшей советской республики до тех пор, пока не будут потрачены уже выделенные средства и пока администрация Джо Байдена не разъяснит Конгрессу конкретные цели. Элфорд указал, что необходимо понимать, «каких результатов хотим добиться, насколько возможно и целесообразно возвращение утраченных территорий».

Как заявил члена Палаты представителей США Энди Харрис, необходимо убедить власти бывшей советской республики начать мирные переговоры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

