Американский конгрессмен потребовал от администрации США четкого плана действий в отношении Украины
Член Палаты представителей Конгресса Марк Элфорд заявил, что администрация США должна предоставить четкий план действий в отношении Украины, и уже после этого требовать от парламентариев одобрения дополнительного финансирования для Киева, сообщает The Hill.
По его словам, Конгресс не должен выделять дальнейшие пакеты помощи бывшей советской республики до тех пор, пока не будут потрачены уже выделенные средства и пока администрация Джо Байдена не разъяснит Конгрессу конкретные цели. Элфорд указал, что необходимо понимать, «каких результатов хотим добиться, насколько возможно и целесообразно возвращение утраченных территорий».
Как заявил члена Палаты представителей США Энди Харрис, необходимо убедить власти бывшей советской республики начать мирные переговоры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru