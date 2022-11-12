Американский историк назвал «нацистами» поддерживающих Украину западных политиков

Санкции против России и финансовая поддержка Украины показали истинное отношение западных политиков к своим гражданам. Об этом пишет американский историк Эрик Зюсс в своей статье для Modern Diplomacy.

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«Нацисты всецело поддерживают Украину против России и преобладают среди западного истеблишмента. Потребителям и промышленным предприятиям в Великобритании, Европе и даже в самой Америке придется платить высокую цену за нацистскую политику своих лидеров», — считает эксперт.

По мнению историка, Запад просчитался с антироссийскими ограничениями и навредил сам себе. В частности, страны Евросоюза лишились самого дешевого источника энергоресурсов.

Кроме того, Зюсс проанализировал динамику курса рубля относительно доллара, евро и фунта стерлингов. Эксперт пришел к выводу, что Москва победила на «экономическом фронте».

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ФОТО: РИА Новости
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