«Нацисты всецело поддерживают Украину против России и преобладают среди западного истеблишмента. Потребителям и промышленным предприятиям в Великобритании, Европе и даже в самой Америке придется платить высокую цену за нацистскую политику своих лидеров», — считает эксперт.

По мнению историка, Запад просчитался с антироссийскими ограничениями и навредил сам себе. В частности, страны Евросоюза лишились самого дешевого источника энергоресурсов.

Кроме того, Зюсс проанализировал динамику курса рубля относительно доллара, евро и фунта стерлингов. Эксперт пришел к выводу, что Москва победила на «экономическом фронте».

