Американский генерал считает РФ главной военной угрозой для США
Главной военной угрозой для Вашингтона является Москва, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Северного командования ВС США Глена Ванхерка.
По его словам, Россия «развивает средства, которых не существовало еще 20 лет назад». Речь идет о новейших российских разработках в сфере ракетных вооружений и строительства бесшумных подводных лодок. По словам генерала, Москва и Пекин развили «очень продвинутые средства» в космической и кибернетической сферах.
Ранее стал известно о том, что все многоцелевые атомные подводные лодки ВМФ России проектов 971, 949А и 885 получат на вооружение крылатые ракеты «Калибр», «Оникс» и «Циркон».
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