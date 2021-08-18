Американский генерал считает РФ главной военной угрозой для США

По его словам, Россия «развивает средства, которых не существовало еще 20 лет назад». Речь идет о новейших российских разработках в сфере ракетных вооружений и строительства бесшумных подводных лодок. По словам генерала, Москва и Пекин развили «очень продвинутые средства» в космической и кибернетической сферах.

Ранее стал известно о том, что все многоцелевые атомные подводные лодки ВМФ России проектов 971, 949А и 885 получат на вооружение крылатые ракеты «Калибр», «Оникс» и «Циркон».

