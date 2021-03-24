Стало известно о перевооружении всех российских многоцелевых АПЛ

Все многоцелевые атомные подводные лодки ВМФ России проектов 971, 949А и 885 получат на вооружение крылатые ракеты «Калибр», «Оникс» и «Циркон», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе.

Российские подлодки снабдят новым оружием

«Калибры» предназначены для поражения целей на земле, «Ониксы» - противокорабельные, а ракеты «Циркон» в настоящее время проходят этап испытаний. Сейчас АПЛ данных проектов штатно вооружены минно-торпедным оружием.

Российский военно-морской флот получит в 2021 году три атомные подлодки, сообщает РИА Новости со ссылкой на главнокомандующего ВМФ РФ Николая Евменова.

Речь идет о АПЛ «Князь Олег» (проект 955А) и двух многоцелевых лодках «Казань» и «Новосибирск» (проект 885М).

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ТЕГИ:Подлодки
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