Стало известно о перевооружении всех российских многоцелевых АПЛ
Все многоцелевые атомные подводные лодки ВМФ России проектов 971, 949А и 885 получат на вооружение крылатые ракеты «Калибр», «Оникс» и «Циркон», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе.
«Калибры» предназначены для поражения целей на земле, «Ониксы» - противокорабельные, а ракеты «Циркон» в настоящее время проходят этап испытаний. Сейчас АПЛ данных проектов штатно вооружены минно-торпедным оружием.
Российский военно-морской флот получит в 2021 году три атомные подлодки, сообщает РИА Новости со ссылкой на главнокомандующего ВМФ РФ Николая Евменова.
Речь идет о АПЛ «Князь Олег» (проект 955А) и двух многоцелевых лодках «Казань» и «Новосибирск» (проект 885М).
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