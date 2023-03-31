Американский генерал предрек поражение США в случае войны с Китаем
Вероятное вооруженное столкновение с Пекином приведет к катастрофическим последствиям для Вашингтона, считает комендант морской пехоты США генерал Дэвид Бергер. Свое мнение он высказал в беседе с Newsweek.
Военный обратил внимание на нехватку десантных возможностей у американской армии. Это фактор может оказаться решающим в противостоянии с КНР, отметил Бергер.
По его словам, у Вашингтона нет достаточного количества десантных кораблей. Готовность имеющихся судов за последние годы сильно упала, констатировал генерал.
Решение президента России Владимира Путина о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия стало сигналом для США, пишет китайская ежедневная газета Global Times. По мнению экспертов издания, Москва таким образом предостерегает Вашингтон от дальнейшего вмешательства в ситуацию на Украине, пишет НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru