Американский генерал предрек поражение США в случае войны с Китаем

Военный обратил внимание на нехватку десантных возможностей у американской армии. Это фактор может оказаться решающим в противостоянии с КНР, отметил Бергер.

По его словам, у Вашингтона нет достаточного количества десантных кораблей. Готовность имеющихся судов за последние годы сильно упала, констатировал генерал.

Решение президента России Владимира Путина о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия стало сигналом для США, пишет китайская ежедневная газета Global Times. По мнению экспертов издания, Москва таким образом предостерегает Вашингтон от дальнейшего вмешательства в ситуацию на Украине, пишет НСН.

