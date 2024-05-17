Американский дипломат: США пытаются сдержать Россию и Китай

Власти США пытаются сдержать Россию и Китай, а также партнерство двух стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на известного американского дипломата и экс-посла США в Саудовской Аравии Часа Фримана.

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Так он прокомментировал визит российского лидера Владимира Путина в КНР. По его словам, американская политика двойного сдерживания направлена на разрушение будущего как РФ, так и Китая. Фриман отметил, что нет ничего удивительного в том, что Москва и Пекин объединились. Это необходимо, «чтобы защитить себя от США и союзных им держав».

Ранее Госдеп США пригрозил «дополнительными мерами» Китаю из-за поддержки России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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