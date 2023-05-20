Американский аналитик назвал три причины не принимать Украину в НАТО
Вступление Украины в НАТО сорвет процесс политического урегулирования конфликта в стране, убедит Россию в правильности ее политики и подорвет принципы блока. Об этом заявил американский военный эксперт Джон Дени.
По мнению аналитика, самая важная причина отказать Киеву во вступлении в альянс — невозможность мирного урегулирования и высокая вероятность эскалации при таком сценарии.
«Маловероятно, что украинские войска победят российскую армию ... Политическое соглашение является наиболее вероятным путем к окончанию военных действий», — написал Дени в своей статье для Foreign Policy.
Кроме того, эксперт отметил, что членство Киева в НАТО убедит Москву в правильности выбранного курса и усилит противостояние с Западом. Также аналитик считает, что, учитывая уровень демократических основ и поддержки западных ценностей, Украина политически не готова к вступлению в НАТО.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru