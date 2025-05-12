Умерла актриса из сериала «Обручальное кольцо» Ольга Моховая

Актриса театра и кино Ольга Моховая умерла в возрасте 54 лет. Сообщение об этом появилось на персональном сайте артистки.

«11.05.2025 - Невозможно поверить, не укладывается в сознании... Оля ушла от нас...» - отмечается в публикации.

Причина смерти не уточняется.

Ольга Моховая родилась в 1970 году в Москве, окончила актерский факультет ВТУ имени Б.В.Щукина, служила в Театре им. Моссовета с 1993 года. Кроме того, актриса занималась дубляжом и озвучиванием, работала на телевидении и радио, снималась в кино. Моховая известна по своим ролям в сериалах «Обручальное кольцо», «Следаки», «Петровка, 38. Команда Семенова».

Ранее на 86-м году жизни скончалась актриса, народная артистка России Алефтина Евдокимова, пишет RT.

