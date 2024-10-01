Американских летчиков при отслеживании самолетов РФ напугал маневр Су-35
Летчиков США, которые отслеживают самолеты РФ над Аляской, напугал маневр российского Су-35, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление генерала ВВС США Грегори Гийо.
По его словам, летчики отслеживали полет четырех российских военных самолетов 23 сентября. Они посчитали небезопасным поведение пилота Су-35С, сопровождавшего бомбардировщик Ту-95.
Самолеты США совершили перехват российских военных самолетов в зоне ПВО Аляски.
Ранее стало известно, что российские ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый полет близ побережья Аляски, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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