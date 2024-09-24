Российские ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый полет близ побережья Аляски

Плановый полет над нейтральными водами Берингова моря, возле побережья Аляски совершили два стоящих на вооружении российских Воздушно-космических сил стратегические ракетоносцы Ту-95МС. Об этом сообщило Минобороны России.

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В оборонном ведомстве отметили, что продолжительность полета превысила 11 часов, а сопровождение вели истребители Су-35С и Су-30 СМ.

По словам представителей Минобороны, такие полеты регулярно выполняются пилотами дальней авиации в небе над нейтральными волнами Тихого океана, Балтийского и Черного морей, Северной Атлантики и Арктики. Выполняемые в ходе мероприятий задачи полностью отвечают международным правилам использования воздушного пространства.

Ранее пограничная служба Финляндии заподозрила четыре российских самолета в нарушении воздушного пространства страны.

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ФОТО: РИА Новости / Вадим Савицкий
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