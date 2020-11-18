Американские власти выделят на помощь Нагорному Карабаху $5 млн

Также Госдеп США призвал стороны конфликта как можно скорее возобновить взаимодействие с минской группой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Днем ранее президент России Владимир Путин рассказал о перемирии в Нагорном Карабахе, ставшее возможным еще 19-20 октября 2020 года.

По словам президента, договоренность о прекращении боев на территории Карабаха была почти достигнута в ходе переговоров с обеими сторонами.

