Американские власти выделят на помощь Нагорному Карабаху $5 млн

США выделят $5 млн Международному комитету Красного Креста и прочим организациям на помощь жителям Нагорного Карабаха, говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства Майка Помпео на сайте госдепартамента.

«Наряду с дипломатическими шагами Соединенные Штаты предоставляют гуманитарную помощь в размере $5 млн на поддержку Международного комитета Красного Креста и других международных организаций и партнерских неправительственных организаций на помощь людям, пострадавшим в результате недавних столкновений»,— следует из заявления. Средства выделяются на жилье, еду и лекарства.

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Также Госдеп США призвал стороны конфликта как можно скорее возобновить взаимодействие с минской группой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Днем ранее президент России Владимир Путин рассказал о перемирии в Нагорном Карабахе, ставшее возможным еще 19-20 октября 2020 года.

По словам президента, договоренность о прекращении боев на территории Карабаха была почти достигнута в ходе переговоров с обеими сторонами.

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ФОТО: РИА Новости
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