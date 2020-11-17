Путин: Перемирие в Карабахе могло быть заключено еще 20 октября
Президент России Владимир Путин рассказал в эфире телеканала "Россия 24" о перемирии в Нагорном Карабахе, ставшее возможным еще 19-20 октября 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам президента, договоренность о прекращении боев на территории Карабаха была почти достигнута в ходе переговоров с обеими сторонами. Путин отметил, что он много общался и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Президент предполагал достижение перемирия уже 20 октября, однако, по его выражению, решение "не срослось". Российский лидер также выразил сожаление из-за допущенного промедления.
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