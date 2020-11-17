Путин: Перемирие в Карабахе могло быть заключено еще 20 октября

Президент России Владимир Путин рассказал в эфире телеканала "Россия 24" о перемирии в Нагорном Карабахе, ставшее возможным еще 19-20 октября 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам президента, договоренность о прекращении боев на территории Карабаха была почти достигнута в ходе переговоров с обеими сторонами. Путин отметил, что он много общался и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Президент предполагал достижение перемирия уже 20 октября, однако, по его выражению, решение "не срослось". Российский лидер также выразил сожаление из-за допущенного промедления.

