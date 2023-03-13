Американские власти с 13 марта предоставят вкладчикам SVB доступ к их средствам

Власти Соединенных Штатов с 13 марта предоставят всем вкладчикам банка Silicon Valley Bank доступ к их сбережениям, сообщает РИА Новости.

Эксперт: кризиса из-за банкротства SVB не будет

Налогоплательщики не понесут никаких потерь в рамках решения проблемы кредитного учреждения.

Напомним, Соединенным Штатам грозит кризис банковской системы. Это произойдет, если администрация Белого дома не сможет спасти Silicon Valley Bank.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КризисБанкиСША
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