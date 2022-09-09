Американские власти хотят снизить цены на топливо с помощью стратегического резерва

Соединенные Штаты изучают новые возможности снизить стоимость автомобильного топлива, сообщает Bloomberg.

Макрон поддержал идею ввести потолок цен на газ из России

В настоящее время рассматривается возможность высвободить дополнительные запасы нефти из стратегических резервов. По данным агентства, если в декабре страны Европейского союза откажутся от российских газа и нефти, то спрос и цены на топливо на мировом рынке резко пойдут вверх.

Если Вашингтон решит задействовать резервы, то он сможет сделать это в ноябре, декабре и январе.

По мнению американского президента Джо Байдена, введение «потолка» цен на российскую нефть позволит удешевить топливо в США.

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