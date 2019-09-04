Американские СМИ заявили о конце мира, созданного Второй мировой

Журналисты отмечают, что сегодняшний мир более экономически стабилен, чем в 1930-ых годах, но слабее в смысле политического лидерства.

«В США большинство американцев не одобряют то, как Дональд Трамп выполняет свою работу. В России майский опрос показал, что доверие народа к Владимиру Путину было самым низким за последние десять лет. Глобальное одобрение обоих, а также их китайского коллеги Си Цзиньпина, варьируется около трети. Сегодняшние лидеры не выдвигают видение будущего, которое вдохновляет значительное большинство их собственных людей и тем более мир в целом. Политическая власть государств в середине 20-го века позволила им делать как великие, так и ужасные вещи. Теперь мы должны выяснить, может ли наша политика функционировать без нее», — передает спецкор НСН выдержки из статьи американского журнала.

Напомним, что 1 сентября памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны прошли в Польше. Российская делегация не получила на них приглашения. Старший научный сотрудник отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы при РАН Вадим Волобуев в эфире НСН объяснил, почему России не надо участвовать в мемориальных мероприятиях в Польше в связи с годовщиной начала Второй мировой войны.

