В США назвали главную угрозу для Владимира Путина
Американская газета The New York Times пишет, что основной опасностью взрыва под Архангельском 8 августа стала реакция российских властей.
Редакционный состав американской газеты The New York Times пишет, что взрыв на военном объекте, расположенном по соседству с селом Ненокса к северо-западу от Северодвинска, показал, что российским властям важнее прикрыть свою спину, чем рассказать миру об опасности. Журналисты провели аналогию с катастрофой в Чернобыле, интерес к которой заметно вырос после популярной экранизации телеканала HBO.
«На этот раз, слава Богу, утечка радиации, по-видимому, не угрожала жителям региона, и в соседней Финляндии или Норвегии не было зарегистрировано никаких увеличений. Но жалкая, укоренившаяся уклончивость российских властей еще раз доказала, что Кремль гораздо больше заботится о том, чтобы прикрыть свои спины, чем рассказывает своему народу или миру о том, что произошло и насколько велик риск, который несет происшествие», — цитирует спецкор НСН публикацию NYT.
Именно это, по мнению редакции NYT, является главной угрозой для российского президента Владимира Путина.
«Реальной угрозой для г-на Путина является не провал ракетных испытаний и не какой-либо свет, который это проливает на российские программы создания ядерного оружия, о которых сам же г-н Путин публично говорил. Самая большая опасность состоит в том, что инстинктивная ложь и отрицания правительства только сделают российскую публику и мир еще менее склонными верить во что-либо, что Путин или его приспешники скажут или сделают, когда наступит следующий кризис», — передает спецкор НСН доводы американской газеты.
Ранее NYT со ссылкой на данные американской разведки сообщила, что взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел при испытаниях прототипа ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник» (кодовое название, принятое НАТО, — SSC-X-9 Skyfall).
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