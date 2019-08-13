В США назвали главную угрозу для Владимира Путина

Редакционный состав американской газеты The New York Times пишет, что взрыв на военном объекте, расположенном по соседству с селом Ненокса к северо-западу от Северодвинска, показал, что российским властям важнее прикрыть свою спину, чем рассказать миру об опасности. Журналисты провели аналогию с катастрофой в Чернобыле, интерес к которой заметно вырос после популярной экранизации телеканала HBO.

«На этот раз, слава Богу, утечка радиации, по-видимому, не угрожала жителям региона, и в соседней Финляндии или Норвегии не было зарегистрировано никаких увеличений. Но жалкая, укоренившаяся уклончивость российских властей еще раз доказала, что Кремль гораздо больше заботится о том, чтобы прикрыть свои спины, чем рассказывает своему народу или миру о том, что произошло и насколько велик риск, который несет происшествие», — цитирует спецкор НСН публикацию NYT.