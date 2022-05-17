Американские сенаторы согласились проголосовать по проекту о помощи Украине

Основное голосование о помощи Украине может состояться 18 мая.

Ранее палата представителей одобрила запрошенный главой государства Джо Байденом пакет помощи. При этом сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал законопроект. Он потребовал включить в документ поправки об ужесточении надзора за расходованием выделяемых средств.

Как считает конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц, чиновники на Украине разворуют 40 миллиардов долларов военной помощи.

Ранее президент США Джо Байден 7 мая объявил о пакете помощи в сфере безопасности для Украины на сумму $150 млн.

