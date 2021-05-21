Американские сенаторы хотят восстановить санкции против «Северного потока — 2»
Четырнадцать сенаторов США от Республиканской партии внесли в Конгресс проект закона о восстановлении ограничений против компаний, строящих трубопровод «Северный поток — 2», сообщил в заявлении сенатор Кевин Крамер.
«Трубопровод Путина нужно остановить», - отметил он.
Как заявил сенатор Том Тифлис, решение администрации Джо Байдена «пойдет на пользу России и Путину».
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что остановить строительство газопровода «Северный поток - 2» практически невозможно.
По её словам, когда президент США Джо Байден приступил к своим обязанностям, проект был уже почти завершён.
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