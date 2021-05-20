Белый дом оценил возможность остановить строительство «Северного потока - 2»
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что остановить строительство газопровода «Северный поток - 2» практически невозможно, сообщает ТАСС.
По её словам, когда президент США Джо Байден приступил к своим обязанностям, проект был уже почти завершён.
«Как можем мы остановить реализуемый в другой стране проект, законченный на 95 процентов?» - сказала Псаки.
Пресс-секретарь добавила, что администрация США по-прежнему считает, что газопровод «Северный поток - 2» - это «плохая идея и нехороший план», а решение отказаться от санкций в отношении компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG она объяснила стремлением поддерживать конструктивные отношения с Германией.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон продолжит выступать против завершения строительства трубопровода «Северный поток - 2», сообщает RT. По его словам, этот проект ослабит энергетическую безопасность Европы, Украины и стран восточного фланга НАТО и ЕС.
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