Белый дом оценил возможность остановить строительство «Северного потока - 2»

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что остановить строительство газопровода «Северный поток - 2» практически невозможно, сообщает ТАСС.

По её словам, когда президент США Джо Байден приступил к своим обязанностям, проект был уже почти завершён.



«Как можем мы остановить реализуемый в другой стране проект, законченный на 95 процентов?» - сказала Псаки.

Пресс-секретарь добавила, что администрация США по-прежнему считает, что газопровод «Северный поток - 2» - это «плохая идея и нехороший план», а решение отказаться от санкций в отношении компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG она объяснила стремлением поддерживать конструктивные отношения с Германией.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон продолжит выступать против завершения строительства трубопровода «Северный поток - 2», сообщает RT. По его словам, этот проект ослабит энергетическую безопасность Европы, Украины и стран восточного фланга НАТО и ЕС.

