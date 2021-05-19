Песков оценил публикации об отмене санкций против проекта «Северный поток - 2»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позитивным факт появления в СМИ информации о возможной отмене санкций США против газопровода «Северный поток - 2», сообщает РИА Новости.

По его словам, Москва ещё не получала никаких официальных подтверждений, поэтому данные публикации вряд ли можно «воспринимать как сигнал», однако это лучше, чем читать о новых санкциях.

Ранее портал Axios, со ссылкой на собственные источники, рассказал, что США намерены отказаться от санкций в отношении компании-оператора проекта «Северный поток - 2» Nord Stream 2 AG, а также её исполнительного директора Маттиаса Варнига, сообщает RT.

