Американские присяжные признали россиянина Клюшина виновным в киберпреступлениях
Присяжные США признали вину гражданина России Владислава Клюшина в киберпреступлениях, передает РИА Новости.
Суд присяжных приступил к обсуждению приговора. Решение могут вынести на этой неделе, сообщил адвокат россиянина Максим Немцев.
Клюшин является учредителем IT-компании «М13». В США его обвинили в похищении непубличной информации и инсайдерской торговле ценными бумагами вместе несколькими сообщниками.
Вашингтон ранее призвал Москву принять предложение по обмену заключенными. Однако переводить обсуждение в публичную плоскость в Белом доме не намерены.
Как сообщалось ранее, Клюшин в рамках обмена заключенными может вернуться в Россию, передает НСН.
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