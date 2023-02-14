Американские присяжные признали россиянина Клюшина виновным в киберпреступлениях

Присяжные США признали вину гражданина России Владислава Клюшина в киберпреступлениях, передает РИА Новости.

Bloomberg: россиянин Клюшин может быть выдан РФ в рамках обмена заключенными

Суд присяжных приступил к обсуждению приговора. Решение могут вынести на этой неделе, сообщил адвокат россиянина Максим Немцев.

Клюшин является учредителем IT-компании «М13». В США его обвинили в похищении непубличной информации и инсайдерской торговле ценными бумагами вместе несколькими сообщниками.

Вашингтон ранее призвал Москву принять предложение по обмену заключенными. Однако переводить обсуждение в публичную плоскость в Белом доме не намерены.

Как сообщалось ранее, Клюшин в рамках обмена заключенными может вернуться в Россию, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудСША
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