Американские присяжные признали россиянина Клюшина виновным в киберпреступлениях

Суд присяжных приступил к обсуждению приговора. Решение могут вынести на этой неделе, сообщил адвокат россиянина Максим Немцев.

Клюшин является учредителем IT-компании «М13». В США его обвинили в похищении непубличной информации и инсайдерской торговле ценными бумагами вместе несколькими сообщниками.

Вашингтон ранее призвал Москву принять предложение по обмену заключенными. Однако переводить обсуждение в публичную плоскость в Белом доме не намерены.

Как сообщалось ранее, Клюшин в рамках обмена заключенными может вернуться в Россию, передает НСН.

