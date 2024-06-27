Американские пилоты активировали систему вооружений при сближении с самолетами РФ
В Сирии пилоты Военно-воздушных сил США дважды активировали систему вооружений при сближении с самолетами российской оперативно-тактической авиации, сообщает «Лента.ру».
Как заявил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Попов, за прошедшие сутки было зафиксировано восемь случаев нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов и истребителей возглавляемой США коалиции в Сирии.
Отмечается, что российская тактическая авиация выполняла плановые полеты.
Ранее стало известно, что в Сирии дроны США Reaper опасно сблизились с российским Су-35, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В СБУ заявили, что ВСУ грозит «котел» на южнодонецком направлении
- Президент Боливии выступил с обращением на фоне попытки госпереворота
- Американские пилоты активировали систему вооружений при сближении с самолетами РФ
- В Коми ввели режим ЧС после схода вагонов с рельсов
- Кадыров пригрозил семьям террористов кровной местью
- Умер американский актер Билл Коббс
- Путин: Необходимо укреплять ВС и ВМФ РФ из-за геополитических рисков
- Стало известно о пропаже двух пассажиров сошедшего с рельсов в Коми поезда
- В Германии стали известны все команды-участницы плей-офф Евро—2024
- Ирландский журналист Боуз: Украинских солдат расстреливают при попытке сдаться
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru