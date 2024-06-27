Американские пилоты активировали систему вооружений при сближении с самолетами РФ

Как заявил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Попов, за прошедшие сутки было зафиксировано восемь случаев нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов и истребителей возглавляемой США коалиции в Сирии.

Отмечается, что российская тактическая авиация выполняла плановые полеты.

Ранее стало известно, что в Сирии дроны США Reaper опасно сблизились с российским Су-35, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

