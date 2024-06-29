Российская теннисистка Касаткина выиграла турнир WTA в Британии
Первая ракетка России Дарья Касаткина обыграла спортсменку из Канады Лейлой Фернандес в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в британском Истборне.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу россиянки.
Для Касаткиной этот финал является уже четвертым в текущем году, в предыдущих (в Абу-Даби, Аделаиде и Чарльстоне) Касаткина уступила своим соперницам.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил имена российских теннисистов, которые смогут выступить на 33-х летних Олимпийских играх в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В частности, в опубликованный организацией список вошли Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru