Российская теннисистка Касаткина выиграла турнир WTA в Британии

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу россиянки.

Для Касаткиной этот финал является уже четвертым в текущем году, в предыдущих (в Абу-Даби, Аделаиде и Чарльстоне) Касаткина уступила своим соперницам.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил имена российских теннисистов, которые смогут выступить на 33-х летних Олимпийских играх в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В частности, в опубликованный организацией список вошли Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.

