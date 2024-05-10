В Сирии военная полиция РФ блокировала колонну с шестью БМП Bradley
Российская военная полиция в Сирии заблокировала колонну с шестью боевыми машинами пехоты Bradley «международной антитеррористической коалиции». Об этом заявил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Юрий Попов, передает ТАСС.
По его словам, 8 мая в 12:00 в районе Сармоак-Фаукани в провинции Хасеке подразделение военной полиции РФ блокировало шесть БМП и два пикапа из недеконфликтованной колонны коалиции, отмечает РЕН ТВ.
«В дальнейшем колонна "коалиции" развернулась и убыла обратном направлении», — подчеркнул Попов.
Замруководителя центра по примирению сторон добавил, что в минувшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировали два обстрела правительственных войск Сирии со стороны запрещенной в РФ террористической организации «Джебхат-ан-Нусра».
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