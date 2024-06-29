Шесть вагонов с цементом сошли с рельсов в Оренбургской области

В Новотроицке Оренбургской области с путей сошли шесть вагонов с цементом, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

МЧС завершило поисково-спасательные работы на месте хода вагонов поезда в Коми

Отмечается, что три вагона опрокинулись. По данным прокуратуры, инцидент произошел на путях необщего пользования на станции Западная «при проведении маневровых работ».

В результате схода вагонов в рельсов никто не пострадал. Орская транспортная прокуратура организовала проверку.

Ранее самолет, летевший из Тобольска, совершил аварийную посадку в Екатеринбурге, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Уральская транспортная прокуратура
ТЕГИ:ПоездОренбургская ОбластьВагоны

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