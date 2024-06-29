Телеведущий Кушанашвили заявил, что перенес две клинические смерти

По его словам, артисту предстоит еще одна операция, которую проведут в другой больнице. Полупанов также опубликовал обращение Кушанашвили со словами благодарности и некоторыми подробностями течения болезни.

По словам Кушанашвили, он перенес две клинические смерти. Артист поделился, что очень устает, но в то же время гордится собой.

Ранее Полупанов рассказал, что у Кушанашвили обнаружили онкологическое заболевание, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

