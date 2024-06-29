Телеведущий Кушанашвили заявил, что перенес две клинические смерти

Телеведущего и журналиста Отара Кушанашвили перевели из реанимации в обычную палату, сообщил в своих соцсетях друг артиста Владимир Полупанов.

Продюсер Шестак опроверг информацию СМИ о циррозе печени у Кушанашвили

По его словам, артисту предстоит еще одна операция, которую проведут в другой больнице. Полупанов также опубликовал обращение Кушанашвили со словами благодарности и некоторыми подробностями течения болезни.

По словам Кушанашвили, он перенес две клинические смерти. Артист поделился, что очень устает, но в то же время гордится собой.

Ранее Полупанов рассказал, что у Кушанашвили обнаружили онкологическое заболевание, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Елена Никитченко
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