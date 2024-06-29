СМИ: Создатели «Слова пацана» и «Фишера» сняли новый сериал про девяностые в России

По данным издания, сериал расскажет об «уличных законах» и «понятиях». Сюжет разворачивается в 1995 году. В первом сезоне будет восемь серий.

Выпустить сериал планируется до конца года, но точная дата релиза пока не называется. Главные роли в сериале сыграли звезды «Слова пацана» — Слава Копейкин, Лев Зулькарнаев и Андрей Максимов.



Ранее стало известно, что в июле выйдет документальный фильм о создании нашумевшего российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

