СМИ: Создатели «Слова пацана» и «Фишера» сняли новый сериал про девяностые в России
Создатели сериалов «Фишер» и «Слово пацана. Кровь на асфальте» сняли новый проект, который получил название «Дети перемен», сообщает портал «Вокруг ТВ».
По данным издания, сериал расскажет об «уличных законах» и «понятиях». Сюжет разворачивается в 1995 году. В первом сезоне будет восемь серий.
Выпустить сериал планируется до конца года, но точная дата релиза пока не называется. Главные роли в сериале сыграли звезды «Слова пацана» — Слава Копейкин, Лев Зулькарнаев и Андрей Максимов.
Ранее стало известно, что в июле выйдет документальный фильм о создании нашумевшего российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru