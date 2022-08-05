Reuters: США выделят Украине новый пакет военной помощи на $1 млрд

Как сообщают источники агентства, в новый пакет войдут боеприпасы для дальнобойного вооружения и бронированный медицинский транспорт. Отмечается, что состав и объем пакета может измениться.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

