Reuters: США выделят Украине новый пакет военной помощи на $1 млрд
Власти США планируют выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму $1 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Как сообщают источники агентства, в новый пакет войдут боеприпасы для дальнобойного вооружения и бронированный медицинский транспорт. Отмечается, что состав и объем пакета может измениться.
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
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