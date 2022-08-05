Reuters: США выделят Украине новый пакет военной помощи на $1 млрд

Власти США планируют выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму $1 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

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Как сообщают источники агентства, в новый пакет войдут боеприпасы для дальнобойного вооружения и бронированный медицинский транспорт. Отмечается, что состав и объем пакета может измениться.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАУкраина
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