Маск опроверг строительство семейного жилого комплекса для своих 11 детей

Илон Маск публично опроверг слухи о строительстве многомиллионного жилого комплекса для своих детей и их матерей в Остине, сообщает Page Six. Предприниматель уточнил, что не владеет подобной недвижимостью и не планирует возводить комплекс или дом для семьи.

Маск уточнил, что его внимание привлекают только масштабные идеи, включая возможное создание арт-проекта в Остине, однако времени на это пока не хватает.

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Ранее газета New York Times заявила, что Маск занимается созданием жилья для 11 своих детей и их матерей, якобы приобретя для этого особняк и виллу в Остине на сумму около $35 млн.

Однако сам Маск заявляет, что в данный момент полностью сосредоточен на других проектах и не планирует начинать строительство, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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