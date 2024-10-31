Маск опроверг строительство семейного жилого комплекса для своих 11 детей

Илон Маск публично опроверг слухи о строительстве многомиллионного жилого комплекса для своих детей и их матерей в Остине, сообщает Page Six. Предприниматель уточнил, что не владеет подобной недвижимостью и не планирует возводить комплекс или дом для семьи.

Маск уточнил, что его внимание привлекают только масштабные идеи, включая возможное создание арт-проекта в Остине, однако времени на это пока не хватает.