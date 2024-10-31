Маск опроверг строительство семейного жилого комплекса для своих 11 детей
Илон Маск публично опроверг слухи о строительстве многомиллионного жилого комплекса для своих детей и их матерей в Остине, сообщает Page Six. Предприниматель уточнил, что не владеет подобной недвижимостью и не планирует возводить комплекс или дом для семьи.
Маск уточнил, что его внимание привлекают только масштабные идеи, включая возможное создание арт-проекта в Остине, однако времени на это пока не хватает.
Ранее газета New York Times заявила, что Маск занимается созданием жилья для 11 своих детей и их матерей, якобы приобретя для этого особняк и виллу в Остине на сумму около $35 млн.
Однако сам Маск заявляет, что в данный момент полностью сосредоточен на других проектах и не планирует начинать строительство, передает «Радиоточка НСН».
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