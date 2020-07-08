Новости за ночь: РФ и Китай заблокировали резолюцию Совбез ООН о гумпомощи Сирии

Как сообщили в постоянном представительстве РФ при ООН, Россия предложит другой механизм продления поставок гумпомощи в Сирию. Он предполагает сокращение действующих пропускных пунктов до одного, пишет RT.

Представители Германии и Бельгии в ООН уже выразили сожаления по поводу блокировки резолюции. А представитель США Келли Крафт обвинила Москву и Пекин в стремлении поддержать «кровавый режим Башара Асада» при любой возможности, передаёт ТАСС.

