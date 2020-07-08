Новости за ночь: РФ и Китай заблокировали резолюцию Совбез ООН о гумпомощи Сирии
Постоянные члены Совета безопасности ООН, Россия и Китай, наложили вето на принятие проекта резолюции о трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Резолюцию подготовили Бельгия и Германия. Инициатива предусматривала поставки гуманитарной помощи в Сирию через два контрольно-пропускных пункта на турецкой границе. Документ, однако, не учитывал позицию России, выступающей за сокращение количества пунктов пропуска для гуманитарной помощи, сообщает РИА ФАН. Когда гуманитарные грузы идут «в обход» Дамаска, они зачастую оседают у джихадистов, указывала российская сторона.
Как сообщили в постоянном представительстве РФ при ООН, Россия предложит другой механизм продления поставок гумпомощи в Сирию. Он предполагает сокращение действующих пропускных пунктов до одного, пишет RT.
Представители Германии и Бельгии в ООН уже выразили сожаления по поводу блокировки резолюции. А представитель США Келли Крафт обвинила Москву и Пекин в стремлении поддержать «кровавый режим Башара Асада» при любой возможности, передаёт ТАСС.
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