Эксперт увидел в Трампе спасение экономики США
Председатель Русского экономического общества рассказал НСН, на каком «наркотике» сидит американская экономика и что ее может спасти от «апокалипсиса».
В экономике США может произойти апокалипсис после президентских выборов, которые должны состояться в ноябре 2020 года. Такое мнение высказал стратег BTIG Джулиан Эмануэль, передает CNBS. По его словам, в настоящее время рынок обеспокоен в том числе тем, что после выборов торговая война между США и Китаем только усугубится.
Президент США Дональд Трамп, если ему удастся избежать импичмента, сделает все возможное, чтобы спасти американскую экономику, заявил в эфире НСН председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов.
«Апокалипсис уже в отношении экономики стали применять! На самом деле речь идет о рецессии, кризисе — это более понятные слова. Апокалипсис — это когда исчезает экономика, а следом также народ и страна. Конечно, если импичмент не произойдет до начала предвыборной кампании 2020 года, то Трампу удастся сделать все возможное для того, чтобы не допустить обвала. Ну а дальше мне сложно говорить. Если кто-то иной вместо Трампа придет, то не исключаю, что обвал может произойти. Трамп успеет сделать так, чтобы был обвал. Тут, сами понимаете, чисто психологические моменты», — считает специалист.
Однако американская экономика объективно находится в предкризисном состоянии, считает экономист.
«Ну а независимо от того, Трамп или не Трамп, будет импичмент или нет, чисто экономические показатели таковы, что обвала не избежать. Уровень американского долга сегодня зашкаливает 300% ВВП, и дальше выстраивать долговую пирамиду просто опасно. Любое дуновение ветра эту пирамиду может обвалить. В 2007 году накануне финансового кризиса уровень долга был поменьше — 250%. Сейчас — за 300%. Что спасает американскую экономику? Они накачивают ее деньгами. Хотя уже не называют это "количественными смягчениями", но печатный станок все равно работает. Ну и все-таки они понизили ключевую ставку. В определенное время этот наркотик под названием "количественные смягчения" и нулевая или околонулевая ключевая ставка перестанут действовать, и обвал произойдет вне зависимости от событий, связанных с президентскими выборами», — сказал Катасонов.
На закрытии торгов 9 декабря индекс SP500 потерял 9,92 пункта (опустившись до 3135,96), Dow Jones опустился на 105,46 пункта — до 27 909,60.
В начале декабря Трамп усомнился в подписании торгового соглашения с Китаем до выборов. В результате фондовые индексы резко обрушились. 3 декабря, фьючерсы на индекс Dow Jones упали более чем на 250 пунктов.
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