Эксперт увидел в Трампе спасение экономики США

В экономике США может произойти апокалипсис после президентских выборов, которые должны состояться в ноябре 2020 года. Такое мнение высказал стратег BTIG Джулиан Эмануэль, передает CNBS. По его словам, в настоящее время рынок обеспокоен в том числе тем, что после выборов торговая война между США и Китаем только усугубится.

Президент США Дональд Трамп, если ему удастся избежать импичмента, сделает все возможное, чтобы спасти американскую экономику, заявил в эфире НСН председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов.

«Апокалипсис уже в отношении экономики стали применять! На самом деле речь идет о рецессии, кризисе — это более понятные слова. Апокалипсис — это когда исчезает экономика, а следом также народ и страна. Конечно, если импичмент не произойдет до начала предвыборной кампании 2020 года, то Трампу удастся сделать все возможное для того, чтобы не допустить обвала. Ну а дальше мне сложно говорить. Если кто-то иной вместо Трампа придет, то не исключаю, что обвал может произойти. Трамп успеет сделать так, чтобы был обвал. Тут, сами понимаете, чисто психологические моменты», — считает специалист.