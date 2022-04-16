Американец соорудил из катафалка дом на колесах
Старый катафалк Cadillac житель США превратил в дом на колесах, сообщает Motor.ru.
Автовладелец работал в передвижном тату-салоне, а затем решил сделать из студии автодом в стиле хоррор.
Яркими деталями стали крыша для катафалков из классических фильмов ужасов, двустворчатая задняя дверь. Внутри оборудована жилая зона с перегородками.
На автодоме установлены солнечные панели, телевизор. Огромный ковер, который укрывает внутри пол, является отсылкой к знаменитому фильму «Большой Лебовски».
Дом на колесах передвигается благодаря 5,7-литровому бензиновому двигателю V8 от General Motors.
Ранее сообщалось, что ГИБДД не будет привлекать к ответственности водителей, допустивших малозначительные нарушения правил дорожного движения, и сосредоточит внимание на способствующих совершению ДТП нарушителях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУОБДД МВД России.
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