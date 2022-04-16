Американец соорудил из катафалка дом на колесах

Автовладелец работал в передвижном тату-салоне, а затем решил сделать из студии автодом в стиле хоррор.

Яркими деталями стали крыша для катафалков из классических фильмов ужасов, двустворчатая задняя дверь. Внутри оборудована жилая зона с перегородками.

На автодоме установлены солнечные панели, телевизор. Огромный ковер, который укрывает внутри пол, является отсылкой к знаменитому фильму «Большой Лебовски».

Дом на колесах передвигается благодаря 5,7-литровому бензиновому двигателю V8 от General Motors.

Ранее сообщалось, что ГИБДД не будет привлекать к ответственности водителей, допустивших малозначительные нарушения правил дорожного движения, и сосредоточит внимание на способствующих совершению ДТП нарушителях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУОБДД МВД России.

