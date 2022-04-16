Россиян не будут штрафовать за мелкие нарушения ПДД

«Основная деятельность Госавтоинспекции будет сосредоточена на предупреждении и пресечении не относящихся к категории малозначительных правонарушений в области дорожного движения, непосредственно способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий», — подчеркнули в ведомстве.

В госавтоинспекции пояснили, что малозначительным считается правонарушение, действие или бездействие, которое с учетом характера совершенного, роли правонарушителя, размера вреда и тяжести последствий не представляет существенного нарушения общественных правоотношений. При этом уполномоченные решать дела об административных нарушениях могут в таком случае ограничиться устным замечанием.

Однако строгое наказание полагается за управление транспортом в состоянии опьянения, невыполнение водителем прохождения медосвидетельствования на опьянение.

