В Испании сгорело 40 домов на колесах из-за удара молнии
12 августа23:42
Масштабный пожар вызвал удар молнии в Каталонии. В результате сгорело 40 домов на колесах, стоящих на парковке, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что инцидент произошел в муниципалитете Вентальо (Жирона). В тушении пожара, распространившегося на территории 1,5 тыс. кв. м. участвовали 6 пожарных машин.
ЧП обошлось без пострадавших, внутри сгоревших машин никого не оказалось.
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