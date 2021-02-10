«Сокрушительный удар». В Госдуме пригрозили взять Киев к 9 мая

Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире НСН предупредил, что подобные заявления могут спровоцировать военную эскалацию между странами.

«К великому сожалению, Украину продолжают использовать как плацдарм для вынашивания агрессивных планов против России. Подобного рода заявления недооценивать нельзя. Но могу сказать одно – зубы обломают, будет нанесен сокрушительный удар. Если напряженность будет расти, будет военная эскалация. Я думаю, скоро мы будем отмечать 9 мая в городе Киеве, а может даже и в Вашингтоне», - отметил парламентарий.

Ранее экс-губернатор Одесской области, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует потерять Мариуполь и Херсон после закрытия президентом страны Владимиром Зеленским трех оппозиционных телеканалов.

