«Сокрушительный удар». В Госдуме пригрозили взять Киев к 9 мая
Зампред комитета по обороне Госдумы в эфире НСН заявил, что желание Украины разрешить НАТО летать у границ Крыма можно назвать смешным, но будет грустно.
Украина предложила использовать для операций НАТО воздушное пространство «в Симферопольском районе полетной информации». С такой инициативой выступил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Примечательно, что Симферопольская зона полетной информации – это в том числе и Херсонская область Украины. В то же время эта территория – северная граница Крыма.
Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире НСН предупредил, что подобные заявления могут спровоцировать военную эскалацию между странами.
«К великому сожалению, Украину продолжают использовать как плацдарм для вынашивания агрессивных планов против России. Подобного рода заявления недооценивать нельзя. Но могу сказать одно – зубы обломают, будет нанесен сокрушительный удар. Если напряженность будет расти, будет военная эскалация. Я думаю, скоро мы будем отмечать 9 мая в городе Киеве, а может даже и в Вашингтоне», - отметил парламентарий.
Ранее экс-губернатор Одесской области, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует потерять Мариуполь и Херсон после закрытия президентом страны Владимиром Зеленским трех оппозиционных телеканалов.
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