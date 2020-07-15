Amazon из-за коронавируса продлила «удаленку» для сотрудников до января
Американская корпорация Amazon объявила о продлении удаленного режима работы для своих сотрудников до 8 января из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
Сотрудникам предлагается также работать в офисе, где обеспечены безопасные санитарные условия. Однако тем сотрудникам, которые могут эффективно работать из дома, рекомендуется воздержаться от посещения офиса.
Отмечается, что ранее удаленная работа в компании планировалась до октября.
На прошлой неделе сообщалось, что Amazon попросила сотрудников удалить приложение TikTok со своих мобильных устройств к 10 июля из-за «угроз безопасности». Об этом писало агентство Reuters, в распоряжении которого оказался соответствующий документ.
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