Amazon из-за коронавируса продлила «удаленку» для сотрудников до января

Сотрудникам предлагается также работать в офисе, где обеспечены безопасные санитарные условия. Однако тем сотрудникам, которые могут эффективно работать из дома, рекомендуется воздержаться от посещения офиса.

Отмечается, что ранее удаленная работа в компании планировалась до октября.

На прошлой неделе сообщалось, что Amazon попросила сотрудников удалить приложение TikTok со своих мобильных устройств к 10 июля из-за «угроз безопасности». Об этом писало агентство Reuters, в распоряжении которого оказался соответствующий документ.

