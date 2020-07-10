Reuters: Сотрудников Amazon обязали удалить с гаджетов TikTok
Американская компания Amazon попросила сотрудников удалить приложение TikTok со своих мобильных устройств к 10 июля из-за «угроз безопасности». Об этом сообщает Reuters, в распоряжении которого оказался соответствующий документ.
«Из-за угрозы безопасности приложение TikTok больше не разрешается использовать на мобильных устройствах, которые имеют доступ к электронной почте Amazon. Если на вашем устройстве установлен TikTok, вы должны удалить его до 10 июля, чтобы сохранить мобильный доступ к электронной почте Amazon», - цитирует агентство документ.
В TikTok заявили, что Amazon не связывался с ними для разрешения вопроса, добавив, что не понимают ч чем связаны опасения. «Мы приветствуем диалог, чтобы мы могли решать любые возникающие у них проблемы и позволять их команде продолжать участвовать в нашем сообществе», - приводит агентство цитату представителя TikTok.
Китайская платформа социальных сетей TikTok является одной из самых быстрорастущих цифровых платформ. Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Вашингтон рассматривает возможность запрета TikTok в Соединенных Штатах. На вопрос, могут ли американцы скачивать приложение, он сказал Fox News: «Только если вы хотите, чтобы ваша личная информация была в руках Коммунистической партии Китая».
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