Reuters: Сотрудников Amazon обязали удалить с гаджетов TikTok

«Из-за угрозы безопасности приложение TikTok больше не разрешается использовать на мобильных устройствах, которые имеют доступ к электронной почте Amazon. Если на вашем устройстве установлен TikTok, вы должны удалить его до 10 июля, чтобы сохранить мобильный доступ к электронной почте Amazon», - цитирует агентство документ.

В TikTok заявили, что Amazon не связывался с ними для разрешения вопроса, добавив, что не понимают ч чем связаны опасения. «Мы приветствуем диалог, чтобы мы могли решать любые возникающие у них проблемы и позволять их команде продолжать участвовать в нашем сообществе», - приводит агентство цитату представителя TikTok.

Китайская платформа социальных сетей TikTok является одной из самых быстрорастущих цифровых платформ. Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Вашингтон рассматривает возможность запрета TikTok в Соединенных Штатах. На вопрос, могут ли американцы скачивать приложение, он сказал Fox News: «Только если вы хотите, чтобы ваша личная информация была в руках Коммунистической партии Китая».

