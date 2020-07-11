Instagram запретит контент, продвигающий «лечение» гомосексуальности
Instagram будет блокировать контент, который продвигает так называемую репаративную терапию, целью которой является изменение сексуальной ориентации или гендерной идентичности человека. Об этом сообщает Reuters.
«Мы не допускаем нападения на людей по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Мы обновляем нашу политику, чтобы запретить продвижение услуг репаративной терапии», - приводит агентство слова Тары Хопкинс, директора по общественной политике Instagram по Европе, Ближнему Востоку и Африке.
Представитель Instagram отметила, что потребуется время, чтобы обновить платформу, и подобный контент может быть удален не сразу.
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