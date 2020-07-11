Instagram запретит контент, продвигающий «лечение» гомосексуальности

Instagram будет блокировать контент, который продвигает так называемую репаративную терапию, целью которой является изменение сексуальной ориентации или гендерной идентичности человека. Об этом сообщает Reuters.

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«Мы не допускаем нападения на людей по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Мы обновляем нашу политику, чтобы запретить продвижение услуг репаративной терапии», - приводит агентство слова Тары Хопкинс, директора по общественной политике Instagram по Европе, Ближнему Востоку и Африке.

Представитель Instagram отметила, что потребуется время, чтобы обновить платформу, и подобный контент может быть удален не сразу.

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