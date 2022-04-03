Алжир не сможет компенсировать российский газ Европе
Алжир в настоящее время не способен компенсировать Европе поставки российского газа, сообщил APS генеральный директор государственной нефтегазовой компании Sonatrach Тауфик Хаккар.
«С другой стороны, с учетом темпа разведки месторождений наши мощности возрастут вдвое в течение четырех лет, что обеспечивает многообещающие перспективы для наших европейских клиентов», — сказал Хаккар.
По его словам, Sonatrach намерена с 2022 по 2026 год инвестировать около 40 миллиардов долларов в разведку и добычу нефти и газа.
Сегодня Алжир находится в десятке крупнейших мировых производителей газа.
Ранее гендиректор крупнейшего в мире химического концерна BASF Мартин Брудермюллер заявлял, что эмбарго на поставки российских энергоносителей может привести ФРГ к самому серьезному кризису с 1945 года.
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