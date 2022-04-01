В Германии предрекли сильнейший с 1945 года кризис в случае отказа от российского газа

«Мы что, хотим разрушить всю нашу экономику с открытыми глазами? Что мы создали за десятилетия? Я думаю, что такой эксперимент был бы безответственным», — подчеркнул Брудермюллер.

Глава BASF указал, что запрет на импорт энергоносителей из РФ нанес бы Германии беспрецедентный экономический ущерб и поставил бы под угрозу существование многих малых и средних предприятий.

Кроме того, Брудермюллер рассказал, что отказ от поставок российского газа в Германию возможен за четыре-пять лет; при этом импорт других энергоресурсов невозможно увеличить «одним нажатием кнопки».

