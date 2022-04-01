В Германии предрекли сильнейший с 1945 года кризис в случае отказа от российского газа
Эмбарго на поставки российских энергоносителей может привести Германию к самому серьезному кризису со времен окончания Второй мировой войны, заявил гендиректор крупнейшего в мире химического концерна BASF Мартин Брудермюллер газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Выдержки из интервью публикует агентство DPA.
«Мы что, хотим разрушить всю нашу экономику с открытыми глазами? Что мы создали за десятилетия? Я думаю, что такой эксперимент был бы безответственным», — подчеркнул Брудермюллер.
Глава BASF указал, что запрет на импорт энергоносителей из РФ нанес бы Германии беспрецедентный экономический ущерб и поставил бы под угрозу существование многих малых и средних предприятий.
Кроме того, Брудермюллер рассказал, что отказ от поставок российского газа в Германию возможен за четыре-пять лет; при этом импорт других энергоресурсов невозможно увеличить «одним нажатием кнопки».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+19 277 / сут.
Умерли
369 тыс.+345 / сут.
Выздоровели
16,8 млн+50 496 / сут.
- Боррель выразил сожаление в связи с контрсанкциями России
- Сенатор объяснил, почему ПВО не зафиксировали украинские вертолеты в Белгороде
- В Германии предрекли сильнейший с 1945 года кризис в случае отказа от российского газа
- Канал «Царьград» получил от Google 1 млрд рублей неустойки
- В Курской области все службы перевели в режим повышенной готовности
- Минобороны: ВС РФ уничтожили шесть украинских складов с боеприпасами и горючим
- Депардье выступил против Путина и пообещал помочь Украине
- «НАТО играет с огнем»: в МИД оценили поставки оружия на Украину
- СМИ: Под Белгородом обстреляли типографию
- Цены на газ в Европе превысили $1500 долларов за тысячу кубометров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru